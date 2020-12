TANTO TUMORE PER NULLA – HA FINTO DI AVERE IL CANCRO PER FARSI PAGARE IL PROPRIO MATRIMONIO - LA 29ENNE INGLESE TONI STANDEN HA FATTO CREDERE A TUTTI DI ESSERE IN PUNTO DI MORTE E HA DECISO DI FAR PARTIRE UNA RACCOLTA. SI È ANCHE RASATA I CAPELLI A ZERO PER RENDERE L’INVENZIONE PIU’CREDIBILE - QUANDO, LO SCORSO MARZO, LEI HA COMINCIATO A RACCONTARE CHE AVEVA PURE IL COVID, GLI AMICI HANNO COMINCIATO A SOSPETTARE CHE FOSSE TUTTO UNA BALLA – ECCO COME E’ FINITA – LE REAZIONI: “MERITEREBBE UN OSCAR PER COME HA RECITATO”

Francesca Pierantozzi per “il Messaggero”

toni standen

Cinque mesi: Toni Standen dovrà passare in carcere più tempo di quello che aveva raccontato che le restava da vivere. Il giudice del tribunale di Chester, nel nord ovest dell'Inghilterra, non le è stato amico come sono stati tutti i donatori che avevano partecipato alla colletta per regalarle il «matrimonio che meritava», a lei, condannata da un tumore. Il tumore, per sua fortuna, era tutta un'invenzione. Una bugia corroborata da analisi, finte tac, finte conversazioni con medici. Il tutto per finanziarsi un bel matrimonio, una bella luna di miele (un viaggio in Turchia).

La storia della 29 enne Toni che invitava tutti a «prendere il bello della vita» sui social, aveva commosso in tanti, anche grazie alle interviste che lei aveva rilasciato a giornali locali e nazionali: le quasi 9mila sterline raccolte (oltre a regali in servizi, come la limousine, o le decorazioni floreali per la chiesa) sono bastate anche per soggiorni extra in Germania, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Italia. Alla fine gli amici che avevano organizzato la colletta su GoFundMe hanno cominciato a sospettare che Toni, per sua fortuna, non stava poi così male.

Al matrimonio col suo James nel luglio 2019, era apparsa raggiante. Suo padre era morto da poco per un tumore (la sua, di tragedia, era purtroppo vera), ma lei era apparsa felice, gli amici sono rimasti sorpresi dal discorso nuziale, perfetto, pieno di battute. L'avevano vista saltare nella limousine col neo marito diretti in un albergo a cinque stelle.

toni standen

Quando, lo scorso marzo, lei ha cominciato a raccontare che aveva pure il Covid, gli amici hanno cominciato a sospettare che fosse tutto una balla: non solo il Covid, ma anche il cancro alle ovaie, le metastasi, la chemioterapia, il cranio senza più capelli (si scoprirà che aveva semplicemente usato un rasoio). Messa alle strette Toni ha confessato alle sue due migliori amiche, Ashlea Rowson e Jenni Douglas, in un videomessaggio a tre: tutto falso, in effetti stava benissimo. Peccato che le amiche (all'origine della raccolta fondi) hanno pensato bene di registrare i messaggi e di portarli in commissariato.

Nessun tumore, per fortuna, ma una grossa truffa sì. «Lei ha continuato a mentire fino alla fine, a dire che le restavano poche settimane le ha detto il giudice Sanders in Tribunale Non posso accettare che lei non abbia mai pensato che fosse arrivato il momento di smettere. Al contrario, lei ha perseguito con tenacia nelle sue menzogne, rilasciando interviste per accaparrarsi l'attenzione e la simpatia della gente, approfittando della loro generosità per pagarsi la cerimonia di matrimonio e svariate vacanze». In tribunale, Toni si è dichiarata subito colpevole. James, accanto a lei, si è detto all'oscuro della truffa ma ha continuato a sostenerla (anche se forse ora pensa al divorzio).

toni standen

LE SCUSE «Meriterebbe un Oscar per come ha recitato ha raccontato Cherlys Ashton, che nella colletta aveva messo ben 525 sterline e che adesso le rivuole indietro per poterle dare «davvero» in beneficenza, «magari a una fondazione per la lotta contro i tumori»: «Mi disse guardandomi negli occhi che stava morendo, che aveva metastasi alle ossa, a tutti gli organi. Mi sentii distrutta per lei».

Come se non bastasse, Toni aveva implorato gli amici di fare in fretta, perché il suo sogno era sposarsi con James e farsi portare all'altare dal padre, anche lui malato terminale di cancro. Il padre morì però qualche settimana prima. Il giudice ha deciso che Toni dovrà rimborsare solo le 2000 sterline versate da un imprenditore. Lei ha chiesto scusa a tutti, in particolare alle sue due amiche, con un messaggio: «vi capirei se adesso volete mettere un termine alla nostra amicizia. Io dovrò cercare di superare quello che ho fatto e andare avanti».