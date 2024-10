7 ott 2024 16:22

UN TAPIRO PER IOVINO! - "STRISCIA LA NOTIZIA" CONSEGNA IL TAPIRO D'ORO AL PERSONAL TRAINER MENATO DA FEDEZ E DA ALCUNI SUOI SGHERRI, ULTRAS DELLA CURVA SUD DI MILANO - L'INVIATO VALERIO STAFFELLI LO INCALZA: "PERCHE' NON HA DENUNCIATO? NON È CHE FEDEZ HA COMPRATO IL SUO SILENZIO?"; "MA QUALI SOLDI, MAGARI. A ME IL DENTE NON L’HA ROTTO NESSUNO" - DENTRO LA DISCOTECA MENEGHINA "THE CLUB" FEDERICO, PLACCATO DA UN BUTTAFUORI, LO MINACCIAVA: "LO AMMAZZO, SONO DI ROZZANO"