CAFONALINO SAFFICO – AL CINEMA AQUILA DI ROMA SI CELEBRA “IMMAGINARIA”, IL FESTIVAL DELLE “LESBIANS AND OTHER REBELLIOUS WOMEN” (MA CHE VOR DÌ?), AL GRIDO DI “IL CINEMA È MIO E ME LO GESTISCO IO” – TRA CINEMATOGRAFARE E SVIPPATE VARIE, SFILANO LA “MADRINA” DELL'EVENTO EMA STOKHOLMA, LA FIGLIA DI LAURA MORANTE, EUGENIA COSTANTINI, FRANCESCA VALTORTA… – FOTO BY DI BACCO