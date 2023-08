UN TARALLO PER DOMARLI - SERVIVANO LE STELLE DI HOLLYWOOD PER PROMUOVERE UNA DELLE ECCELLENZE GASTRONOMICHE PUGLIESI - L'ATTRICE OLIVIA WILDE NON È L'UNICA AD ESSERE "DIPENDENTE" DAI TARALLI: IN PASSATO ANCHE MADONNA E CHIARA FERRAGNI AVEVANO ESPRESSO LA LORO PASSIONE PER I DELIZIOSI ANELLINI SALATI - MA OCCHIO: IN PUGLIA I TARALLI SONO UNA COSA SERIA, AL PUNTO CHE QUALCUNO SI METTE IN TESTA L’IDEA DI CAMBIARNE LA LAVORAZIONE, SCOPPIA UNA GUERRA…

taralli 8

Estratto dell'articolo di Michelangelo Borrillo per il “Corriere della Sera”

[…] I taralli. Se ne mangi uno, non puoi più fermarti. Adesso lo ha scoperto anche l’attrice e regista americana Olivia Wilde che, tra Monopoli e […] si è resa conto di non poter «più smettere di mangiarli». I taralli, però, […] almeno in Puglia, sono una cosa seria. Tanto che quando qualcuno si mette in testa l’idea di cambiarne la lavorazione, scoppia una guerra.

OLIVIA WILDE

Sempre a causa di quei maledetti prezzi, che da qualche anno a questa parte sono ricominciati a salire, come negli Anni ‘70 […]. Al tempo dell’inflazione alle stelle, qualcuno, in Puglia, ha infatti pensato di poter risparmiare sugli ingredienti dei taralli: niente più farina, olio di oliva e vino rigorosamente bianco, come da ricetta tradizionale […] ma solo farina e olio.

[…] La proposta non ha avuto seguito, perché subito sono divampate le polemiche. Ma mentre i pugliesi si ingegnano per non far rincarare i prezzi dei taralli — diciamolo, l’unico prodotto alimentare che unisce le tre Puglie, perché focaccia e panzerotti, in Salento, non sono tanto apprezzati, come avviene per il pasticciotto nel nord della regione — arrivano i vip e li promuovono. Perché Olivia Wilde è solo l’ultima dei famosi che si è innamorata dei taralli.

madonna con i taralli

Prima di lei la numero uno al mondo per la promozione: nientemeno che Madonna che nei mesi scorsi ha condiviso sui social (e dove, se no) un video in cui si trova attorno a un tavolo con il suo team e racconta del tour che la porterà anche in Italia mangiando taralli pugliesi. Ovviamente scoperti in una delle masserie di cui sopra. E tra Madonna e Wilde, non poteva mancare l’influencer numero uno in Italia: Chiara Ferragni, che sempre in un recente soggiorno in Puglia si mostra a colazione con i taralli […]

taralli 6

La pubblicità, si sa, è l’anima del commercio. Quindi la promozione dei taralli non può che essere gradita ai pugliesi: ormai Londra e Parigi sono piene di burrate, ben venga la scelta di accompagnarle con i taralli (altra accoppiata gastronomica vincente). A un patto, però. Che non finisca come con le friselle: un piattino di taralli a 16 euro come le friselle per i vip, i pugliesi non lo tollererebbero. Perché il tarallo li accompagna sempre e per tutta la vita: in spiaggia, in treno, anche in aereo, che siano pugliesi bambini, adulti o anziani. Per cui, mangiatevi i taralli, mangiatene tutti; ma questa volta lasciate stare le leggi dell’economia: per i rincari fermatevi alle friselle.

