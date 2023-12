20 dic 2023 08:46

TARANTO E “TARANTELLE” – RISSA SFIORATA NELLA SEDE DEL COMUNE PUGLIESE: MASSIMILIANO STELLATO, CONSIGLIERE DI ITALIA VIVA, E LUIGI ABBATE, DELLA LISTA "TARANTO SENZA ILVA", SI STAVANO PER PRENDERE A PIZZE – A FAR SCATTARE LA LITE È STATA LA DISCUSSIONE SULL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO - PER FERMARE I DUE SONO DOVUTI INTERVENIRE I VIGILI E GLI ALTRI CONSIGLIERI COMUNALI. ECCO COME E' FINITA - VIDEO