Estratto dell’articolo di Laura Bogliolo per “Il Messaggero – edizione Roma”

carlo verdone roberto gualtieri davanti alla targa per mario brega 1

La sua mano poteva «esse' fero o piuma». Il prosciutto che vendeva era «'no zucchero». Ed era «comunista così...». Le sue battute sono entrate nell'Olimpo della romanità, le sue interpretazioni soprattutto nei film di Carlo Verdone sono incastonate per sempre nei ricordi di generazioni di romani e non. Mario Brega, insomma, «era uno di noi», quell'attore che è riuscito a collegare il grande schermo al popolo.

E da ieri, nel quartiere Marconi dove visse per trent'anni, c'è una targa a ricordarlo. «Qui visse l'attore Mario Brega - si legge - divenuto noto per le sue interpretazioni nei film di Sergio Leone e Carlo Verdone, rimaste impresse nella memoria del popolo romano».

carlo verdone alla ceriminia per la targa dedicata a mario brega

Nel centenario della sua nascita, Roma ha voluto omaggiare così l'attore di settanta film, diventato cult con i successi degli anni Ottanta di Verdone. In via Oderisi da Gubbio, accanto al civico 18, ieri la presentazione della targa con tantissimi fans dell'artista. In prima fila, proprio lui, Carlo Verdone, assediato dalla folla per avere un selfie.

«Era un uomo senza paura, un pazzo, portò se stesso sul set, non si capiva mai quanto recitasse - ha detto Verdone - Lo conobbi a casa di Leone, mi mancava l'attore per il padre dell'hippy nel film "Un sacco bello". Entrò questo omone con la camicia aperta, una grande croce d'oro: "a Sergio, vengo dar mercato, t'ho portato i carciofi" - l'ha imitato Verdone - Era perfetto. Se quei film hanno avuto tanto successo è grazie anche a lui e a Elena Fabrizi, gli ultimi grandi caratteristi di Roma, ne sono orgoglioso. Il cinema ha questo: rende immortali».

carlo verdone roberto gualtieri davanti alla targa per mario brega

A lanciare l'idea di apporre una targa, era stato lo scrittore Dario Puntuale, vicino di casa di Brega, proposta accolta dal presidente dell'XI Municipio, Gianluca Lanzi, che ha partecipato alla cerimonia indossando una maglia con il volto di Brega. […]

la targa per mario brega sotto la sua casa

Da "Per un pugno di dollari" di Sergio Leone, a "Se permettete parliamo di donne" di Ettore Scola, fino agli indimenticabili film con Carlo Verdone. Brega è stato il rude suocero manesco Augusto in "Borotalco", il padre comunista dell'hippy Ruggero in "Un sacco bello", il camionista "er principe" di "Bianco rosso e Verdone". […]

