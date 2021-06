UNA TARGA MALEDETTA (DALL'IGNORANZA) - DOPO IL PASTICCIO SU “AZEGLIO” (SCRITTO PER ERRORE “AZELIO”), NELLA TARGA IN RICORDO DI CIAMPI I TWITTAROLI SEGNALANO UN NUOVO ERRORE: “LA DATA DI NASCITA E DI MORTE ANDREBBE SOTTO IL NOME. ALTRIMENTI SEMBRA CHE CIAMPI ESERCITÒ IL RUOLO DI CAPO DELLO STATO PER 96 ANNI” - I MARMISTI CHE HANNO REALIZZATO IL PASTICCIO SCARICANO SUL CAMPIDOGLIO: “ABBIAMO RICEVUTO DA ROMA CAPITALE LE INDICAZIONI SU COSA SCRIVERE, ABBIAMO PREPARATO E SPEDITO UNA BOZZA E NON ABBIAMO RICEVUTO ALCUNA CORREZIONE DA FARE”

il marmista di Velletri ha sbagliato ancora: la data di nascita e di morte andrebbe sotto il nome. Altrimenti sembra che Ciampi esercitò il ruolo di capo dello Stato per 96 anni.

#virginiaraggi #bastacosì

LA TARGA PER CARLO AZEGLIO CIAMPI

IL MARMISTA: "AZELIO SCRITTO E APPROVATO DAL CAMPIDOGLIO"

Clemente Pistilli per “la Repubblica - Edizione Roma”

«Non vogliamo commentare né fare dichiarazioni » . Alla Simonedil srl di Artena sono abituati a lavorare il marmo e davanti al telefono che continua a squillare dopo essere stati indicati come l' azienda che ha sbagliato la targa di Largo Azeglio Ciampi a Roma, scrivendo "Azelio", il nervosismo e l' imbarazzo sono più che comprensibili. Una cosa però dalla ditta di via Fleming, nel centro ai confini con la provincia di Latina, la specificano bene ed è quella che l' errore costato una clamorosa gaffe alla sindaca Virginia Raggi non l' hanno fatto loro, ma il Campidoglio.

Alla Simonedil assicurano infatti di aver ricevuto, come tra l' altro è prassi in questi casi, da Roma Capitale le indicazioni su cosa scrivere sulla targa marmorea, di aver preparato una bozza, di averla spedita alla stessa Roma Capitale e di non aver ricevuto alcuna correzione da fare. A scrivere "Azelio" anziché Azeglio è stato dunque il Campidoglio e quando gli uffici capitolini hanno ricevuto appunto la bozza avrebbero continuato a non notare l' errore, fino al giorno dell' inaugurazione.

«È andata esattamente così » , sostengono dall' azienda di marmi. A quel punto lo staff della sindaca ha cercato, davanti a un attonito Sergio Mattarella, di sostenere che la targa era scheggiata e non poteva essere scoperta, salvo nasconderla con un drappo trasparente. Scoppiato il caso, con relativa corsa contro il tempo per recapitare a Roma un' iscrizione corretta, la Raggi ha quindi scaricato sulla funzionaria incaricata di far realizzare la targa, specificando di averla rimossa, i grillini hanno urlato all' ennesimo complotto e sempre la sindaca ha poi puntato il dito sul marmista.

«Purtroppo la gara è stata vinta da una ditta di Velletri, fosse stata di Roma probabilmente la targa sarebbe stata cambiata ancora prima della cerimonia » , ha detto. E si è aperto così un ulteriore fronte. Oltre ad essere stato, a quanto pare, l' errore del Campidoglio e non della ditta di marmi, la Simonedil non è infatti di Velletri, ma di Artena.

«Invierò una lettera ufficiale alla sindaca Raggi, invitandola a chiedere scusa alla città di Velletri - ha affermato il primo cittadino Orlando Pocci - per quel superficiale accostamento e la invito a venirci a trovare.

Sarà l' occasione per farle conoscere la nostra cultura e anche la straordinaria bravura dei nostri artigiani » . « Se la Raggi conoscesse il dialetto velletrano saprebbe che noi la "gl" nun ce la levemo ma ce la mettémo come in: cuglio, caglina, Oglio e coglio. Figuriamoci se sbagliavamo a scrive Azeglio » , ha aggiunto la sua vice Giulia Ciafrei. Caso chiuso? A quanto pare no. Sulla nuova targa l' anno di nascita e quello di morte di Ciampi sono indicati vicino alla scritta Presidente della Repubblica. E l' ex presidente non è stato al Quirinale per 96 anni, ma giusto per il settennato.