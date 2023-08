I TASSINARI NON POSSONO TENERE IN OSTAGGIO UN PAESE – L’ANTITRUST HA AVVIATO UN’ATTIVITÀ DI VERIFICA NEL SETTORE DELLE AUTO BIANCHE, DOPO IL CAOS A ROMA, MILANO E NAPOLI E I “PESANTI DISSERVIZI” PER L’UTENZA: DAI TEMPI DI ATTESA ALL’USO DEL TASSAMETRO, FINO AL FINTO MALFUNZIONAMENTO DEL POS, I TASSISTI FANNO IL LORO PORCO COMODO – IL NUOVO PIANO PENSATO DA MATTEO SALVINI: PIÙ LICENZE IN CAMBIO DI INCENTIVI

1. ANTITRUST, DA MAXI-ATTESE A POS AL VIA VERIFICHE SUI TAXI

(ANSA) - L'Antitrust ha avviato un'attività di verifica nel settore dei taxi per le criticità riscontrate a Roma, Milano e Napoli e che creano "pesanti disservizi per l'utenza: dai tempi di attesa all'uso del tassametro, dall'accettazione dei pagamenti elettronici alla corretta funzionalità dei Pos".

Lo comunica in una nota L'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sono state avanzate richieste di informazioni alle principali società di radiotaxi attive nelle tre città. L'Autorità, inoltre, ha formulato direttamente richieste di informazioni ai Comuni di Roma, Milano e Napoli e alle principali piattaforme per le prenotazioni.

Dal punto di vista della concorrenza, spiega l'Antitrust, "l'obiettivo è quello di far luce sul sistema delle licenze 'a numero chiuso' che ostacola il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e il prodursi dei conseguenti benefici in termini di soddisfazione della domanda e di qualità del servizio".

L'Autorità ha chiesto informazioni sul numero di vetture in servizio per turno, sul numero di corse effettuate per vettura, sulle assenze, sul tempo di attesa, sulle richieste inevase, e anche sui dati inviati alle amministrazioni comunali o da queste richiesti per adempiere gli obblighi di verifica della qualità del servizio reso. Dal lato consumatore l'Autorità intende "approfondire il ruolo delle cooperative e delle società di radiotaxi nel garantire corrette modalità di erogazione del servizio.

Sono state richieste informazioni per accertare come, in concreto, le cooperative verifichino la diligente prestazione del servizio agli utenti da parte dei tassisti aderenti, quali le indicazioni previste nei rispettivi statuti con riferimento all'uso del tassametro, alla corretta funzionalità dei Pos e all'accettazione dei pagamenti elettronici, al rispetto dei turni, all'attività di monitoraggio e agli interventi di verifica svolti dalle cooperative stesse". In base alle informazioni raccolte l'Autorità valuterà eventuali iniziative a tutela del mercato e dei consumatori, conclude la nota.

2. TAXI, ARRIVANO PIÙ LICENZE IN CAMBIO DEGLI INCENTIVI

Estratto dell'articolo di Roberta Amoruso per “il Messaggero”

Arriva la svolta sui taxi e gli Ncc. Ci saranno da subito più auto in circolazione ma saranno offerte anche garanzie precise agli operatori del settore per tutelare il valore delle attuali licenze. Si tratta di una riforma complessiva e strutturale per tutto il territorio nazionale che passerà, una volta raggiunta l'intesa, da un provvedimento di urgenza. Il nuovo piano fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà al centro oggi del tavolo sui taxi convocato insieme al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Lo spirito del nuovo meccanismo che regolerà il settore è quello di assicurare un servizio di qualità ai consumatori, […] senza danneggiare il comparto. Le istanze dei tassisti convocati oggi al Mimit saranno considerate a dovere.

[…] Il piano a cui ha lavorato in prima linea il Mit a ritmo serrato nelle ultime due settimane parte dal numero delle licenze in circolazione. Ma l'obiettivo è quello di assicurare un servizio adeguato con nuove regole nazionali. Includendo nel pacchetto incentivi per il rinnovo del parco auto.

Stando alle cifre più recenti attualmente Roma, per esempio, è dotata di quasi 7.800 licenze taxi e l'ultimo bando risale al 2006, all'epoca del sindaco Walter Veltroni.

Del resto lo stesso sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, aveva ammesso di avere al vaglio una serie di strumenti per mettere una toppa ai disagi emersi prepotentemente in piena estate. Il primo cittadino ha ipotizzato di puntare sulla doppia guida, ovvero sulla possibilità di nominare un altro conducente svolgendo così un secondo turno e permettendo alla stessa vettura di effettuare il servizio fino a 20 ore giornaliere.

[…] Il nodo delle tariffe minime e della mobilità delle auto in strada è considerato dai tassisti uno dei capitoli cruciali per una riforma accettabile. […]

