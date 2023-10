TASSISTI SENZA VERGOGNA: TENGONO IN OSTAGGIO LE GRANDI CITTÀ E FANNO PURE LE VITTIME – OGGI LO SCIOPERO DELLE AUTO BIANCHE CONTRO IL DECRETO CHE PERMETTE DI AUMENTARE LE LICENZE – MA IL PRETESTO DEI TASSISTI E' LA SICUREZZA: "CI SONO CONTINUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ INTORNO ALLE STAZIONI CHE METTONO A RISCHIO IL SERVIZIO” – INTANTO AD ESSERE AGGREDITI SONO QUELLI CHE VOGLIONO PAGARE UNA CORSA CON IL BANCOMAT - IL RACCONTO DELLA TIKTOKER EMILY PALLINI: “IL TASSISTA MI HA GETTATO LE VALIGIE A TERRA E URLATO CHE…” – VIDEO

«Fenomeni criminali a Termini». I tassisti, oggi in sciopero per protestare contro il decreto Asset, denunciano la scarsa sicurezza intorno alla stazione attraverso un esposto-segnalazione inoltrato a polizia ferroviaria, carabinieri e vigili urbani. E spiegano che, se il servizio taxi non funziona — e di auto bianche non se ne vedono, soprattutto dopo le 22,30 —, lo si deve proprio a un problema legato alla criminalità nella zona intorno alla stazione più importante di Roma.

Nella lettera, firmata in calce da tutte le sigle dei sindacati di categoria ad eccezione della Cgil, si parla di «segnalazioni avanzate da associati circa continui fenomeni di criminalità, alcuni dei quali già denunciati alle competenti autorità, che mettono a repentaglio tassiste e tassisti nello svolgimento del loro servizio, nonché l’utenza in transito in attesa dei trasporti di linea e non di linea».

Da tempo la situazione intorno all’hub ferroviario è vigilata dalle forze dell’ordine, tema di numerosi vertici in Prefettura e argomento sensibile anche per il Viminale, con il ministro Matteo Piantedosi che, a gennaio dopo l’aggressione ai danni di una turista israeliana, ha varato l’operazione «Termini, zona sicura» per tentare di strozzare l’aumento di fenomeni criminali dentro e intorno alla stazione. Adesso anche i tassisti si dichiarano a rischio e segnalano pure un pericolo per l’incolumità dell’utenza, ormai rassegnata ad aspettare il taxi che non arriva e, con il buio, spesso preda di balordi e malintenzionati.

«Si verificano sempre più spesso furti all’interno delle vetture durante le operazioni di carico e scarico dei passeggeri, accattonaggio molesto da parte di soggetti che, specialmente nelle ore serali, importunano operatori e viaggiatori», scrivono i tassisti prima di raccontare gli effetti dell’aumento della criminalità: «Tali fenomeni, oltre al costituire un pericolo per tassisti e viaggiatori, costituiscono elemento ostativo al regolare svolgimento del servizio taxi presso gli stalli dello scalo ferroviario di Termini». […]

