2 lug 2023 15:00

TATTOO, NE VOGLIO DI PIÙ – UNO SCIROCCATO 67ENNE INGLESE SI È TATUATO IL 97% DEL CORPO, MA HA IN PROGRAMMA DI NON FERMARSI: “NON HO RIMPIANTI PER IL MIO ASPETTO. ANCHE SE A VOLTE MI SENTO SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO. PER ME ORMAI È UNA DIPENDENZA: MI SENTO EUFORICO OGNI VOLTA CHE NE FACCIO UNO. È UNA FORMA DI SBALLO. ORA VOGLIO SOLO SBARAZZARMI DI TUTTI GLI SPAZI BIANCHI. VOGLIO LA COPERTURA TOTALE E…”