[...] Sono tanti i tatuaggi che si cerca di rimuovere. Anzi, sono sempre di più. [...]. Negli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal Guardian, tre adulti su dieci hanno almeno un tattoo, con un rialzo del ventuno per cento rispetto a dieci anni fa. E l'otto per cento, dunque milioni di persone, oggi rimpiange di averlo fatto. Un fenomeno in crescita anche in Europa.

LE MOTIVAZIONI

Si stima che il mercato globale del settore delle cancellazioni arriverà a ottocento milioni di dollari nel 2027. Erano cinquecento milioni nel 2019. Il quaranta per cento è concentrato negli Usa, ma il trend si registra anche in Europa. E in Italia.

[...]Pentiti non mancano tra i personaggi noti. Johnny Depp ha fatto ritoccare ad arte quello dedicato a Winona Ryder, all'epoca del fidanzamento, dal 1989 al 1993, ma non ha imparato la lezione e ha replicato tatuaggio e poi cancellazione per Amber Heard.

Angelina Jolie ha fatto coprire quello per Billy Bob Thornton, realizzato ai tempi del loro matrimonio. Melanie Griffith ha cancellato quello dedicato ad Antonio Banderas, Heidi Klum quello per Seal. C'è perfino chi, come Pharrell Williams, ricorre a innesti di pelle per dimenticare. E così via. Casi ci sono anche nel nostro Paese. Federica Pellegrini ha cancellato, trasformandolo, quello per Luca Marin. Belén Rodriguez ha documentato sui social la rimozione del tatuaggio fatto con Stefano De Martino, che poi ha cancellato alcuni dei suoi.

RIPENSAMENTI A CATENA

Non mancano i pentiti del ripensamento: «Asia Argento - racconta il suo tatuatore Marco Manzo, autore di molti tatuaggi di nomi noti - ha rimosso quello sulla pancia, con l'angelo, ma poi mi ha chiesto di rifarglielo». Insomma, il fenomeno c'è e si vede, o forse sarebbe meglio dire, non si vede più. [...]

