TATTOO? UN PERICOLO IN PIÙ – LA FDA AMERICANA SCRIVE LE REGOLE SUGLI INCHIOSTRI PERCHÉ, INCREDIBILE MA VERO, FINO A IERI ERANO CONSIDERATI AL PARI DEI COSMETICI: E INVECE QUESTI COLORI FINISCONO SOTTO PELLE E SONO IN AUMENTO LE SEGNALAZIONI DI INFEZIONI DOVUTE ALLA PRESENZA DI PIGMENTI CONTAMINATI DA PATOGENI – E IN EUROPA? NON ESSENDO FARMACI, SUGLI INCHIOSTRI CI SONO SOLO DELLE RACCOMANDAZIONI SU…

Estratto dell’articolo di Elvira Naselli per www.repubblica.it

Diverse segnalazioni di patologie provocate da inchiostri per tatuaggi contaminati da patogeni, patogeni poi trovati anche nelle boccette di colore e per questo la Fda americana interviene con una guida per i produttori e i distributori perché siano in grado di riconoscere gli inchiostri potenzialmente contaminati e pericolosi per la salute. […]

Tra il 2003 e il 2023 negli Usa ci sono stati 18 richiami di inchiostri per tatuaggi contaminati con microrganismi in grado di causare infezioni molto serie tanto che nel 2019 la Fda aveva emanato un primo Safety alert che metteva in guardia consumatori, tatuatori e produttori dopo aver individuato negli inchiostri Pseudomonas aeruginosa e Bacillus cereus.

Adesso l'agenzia va oltre e propone una bozza di indicazioni per le aziende, in attesa di arrivare poi a un documento definitivo. Un documento che va letto come suggerimento e raccomandazione per i produttori, specifica l'agenzia, per prodotti che, considerati cosmetici negli Usa, essendo però iniettati sottopelle hanno un impatto - e un rischio - maggiore.

[…]

E in Europa e in Italia che regole ci sono? "I tatuaggi non sono dispositivi medici - premette Norma Cameli, responsabile di Dermatologia correttiva e laserterapia agli Ifo Irccs di Roma e membro Estp, la Società europea tatuaggi e inchiostri - e quindi non sottostanno alle normative che disciplinano questa categoria di prodotti. Ma non sono neppure cosmetici, visto che non vengono applicati sulla pelle ma nel sottocute. Inoltre i legislatori europei hanno predisposto una proposta di restrizione d’uso di sostanze pericolose negli inchiostri ai sensi del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Non sono per atti vincolanti ma raccomandazioni".

Che gli inchiostri possano essere contaminati è più che una eventualità. "E infatti l'Istituto superiore di Sanità ha evidenziato ad esempio la presenza di cromo esavalente (noto cancerogeno) in quantità superiori ai livelli ritenuti sicuri nel 90% dei campioni esaminati. Con un rischio tossicologico evidente perché i prodotti di decomposizione degli azocoloranti […] per frammentazione passano in circolo e possano essere tossici e carcinogenetici".

[…] I sintomi più comuni di infezioni legate agli inchiostri vanno da eruzioni cutanee nel sito di iniezione ad altre lesioni, compresi granulomi e vesciche, alcuni dei quali diventano cicatrici permanenti. "Sono possibili infezioni tardive - continua Cameli - come micobatteriosi e tubercolosi, ma anche verruche e altre infezioni da HPV. E infezioni acute come follicoliti, impetigine, erisipela e dermoipodermiti, Herpes, Mollusco contagioso fino al Tetano. Per questo è sconsigliato farsi tatuare in casa, o in ambienti non controllati".

