A TAVOLA CON LA REGINA NON C’È BISOGNO DI TOCCARSI LE PALLE! – QUANDO FA GLI INVITI A PALAZZO ELISABETTA II SI ACCERTA DI NON AVERE MAI 13 PERSONE A TAVOLA - “NON È SUPERSTIZIOSA, MA NON VUOLE METTERE A DISAGIO I SUOI COMMENSALI. PERÒ CREDE AI FANTASMI E HA UNA SERIE DI PORTAFORTUNA NELLA BORSA. SE QUALCUNO VOLESSE SERVIRLE CIBO AVVELENATO…” - E A BUCKINGHAM PALACE CI SONO DEI CIBI BANDITI

Mai tredici a tavola. È il volere di sua maestà la regina Elisabetta che, a 93 anni, si assicura che quando fa degli inviti a Buckingham Palace i commensali non siano mai 13. Non perché lei sia superstiziosa, assicurano le persone che lavorano con lei da anni, ma per evitare che altri commensali che invece credono nelle superstizioni possano sentirsi a disagio.

Ma se il 13 per la Regina non è associato alla sfortuna, la sovrana crede nei fantasmi e ha una serie di portafortuna sempre con sé nella sua borsetta.

E se in molti pensano che il vantaggio di essere Regina sia quello che c’è qualcuno che pensa a preparare il cibo appositamente per te, sua maestà preferisce non avere un piatto specifico che le venga servito a tavola. In sostanza se qualcuno volesse avvelenare la sovrana dovrebbe assicurarsi di far fuori tutti i commensali.

D’altra parte è la regina stessa a supervisionare sul cibo servito a Palazzo ed è lei in persona che sceglie i piatti che saranno preparati dagli chef. Darren McGrady, che ha lavorato per la famiglia reale per 15 anni come chef della Regina, ha spiegato a Sua Maestà che viene presentato un elenco di pietanze che vorrebbero servirle a tavola: «Lei sceglie cosa non vuole e ci indica cosa gradisce».

Ma c’è anche qualcosa che è completamente bandito da Buckingham Palace: niente aglio e le cipolle sono tollerate, ma solo in piccole dosi.

