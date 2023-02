15 feb 2023 10:21

TAXI AMARI - IL TRIBUNALE DI MILANO HA CONDANNATO 5 TASSISTI A VERSARE 3MILA EURO A TESTA A BENEDETTA ARESE LUCINI, EX RESPONSABILE IN ITALIA DI "UBER" CHE ERA STATA RICOPERTA DI INSULTI NEL 2015, NEI MOMENTI PIÙ ACCESI DELLO SCONTRO ATTORNO ALL'INTRODUZIONE DELL'APPLICAZIONE IN ITALIA - ALCUNI DI LORO AVEVANO POSTATO SU FACEBOOK FOTO CHE LA ASSOCIAVANO "A UNA BALENA E A UNA SCROFA" - I TASSISTI SI DIFENDONO DICENDO CHE...