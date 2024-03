TAYLOR SWIFT SCENDE IN CAMPO - LA CANTANTE ESORTA I 282 MILIONI DI FOLLOWER A VOTARE ALLE PRIMARIE DEL SUPER TUESDAY: "SCEGLIETE LE PERSONE CHE VI RAPPRESENTANO DI PIÙ AL POTERE" - NEL 2020 LA POPSTAR AVEVA FATTO IL SUO ENDORSEMENT A JOE BIDEN, MENTRE QUEST'ANNO HA PREFERITO NON SBILANCIARSI PUBBLICAMENTE, ANCHE PERCHE' E' FINITA NEL MIRINO DEI COMPLOTTARI VICINI A TRUMP CHE LA ACCUSAVANO DI…

(Adnkronos) - "Oggi, 5 marzo ci sono le primarie presidenziali in Tennessee e altri 16 stati e territori: voglio ricordarvi di votare per le persone che vi rappresentano di più al potere". Così Taylor Swift esorta le sue centinaia di milioni di follower ad andare a votare alle primarie del Super Tuesday, compresi gli abitanti dello suo stato di adozione, il Tennessee. "Se non vi siete già organizzati, fatelo per andare a votare oggi, che abitiate in Tennessee o in un altro stato, controllate seggi ed orari su vote.org", prosegue la pop star nella storia sul suo account di Instagram che ha oltre 282 milioni di follower, senza sbilanciarsi per dare un sostegno o un endorsement a nessun candidato.

Nel 2020, Swift ha dato il suo endorsement a Joe Biden e da mesi l'artista, che ha un'enorme potenziale influenza soprattutto sui più giovani, è al centro di polemiche sulla posizione che assumerà in caso di un nuovo duello elettorale tra Donald Trump e Biden. In particolare in occasione della finale del Super Bowl, vinta dai Kansas City Chief di Travis Kelce, compagno dell'artista, siti di estrema destra Maga avevano ipotizzato una teoria del complotto per la vittoria pilotata della squadra per poi permettere a Swift di trasformare la finale in uno spot pro Biden.

