E SEGNA SEMPRE LU...KAKU! L’INTER RIBALTA IL BOLOGNA ALL’ULTIMO RESPIRO (E VOLA PER ORA IN VETTA). GLI EMILIANI CONTESTANO L’ARBITRO PER IL RIGORE FISCHIATO AI NERAZZURRI A UNA MANCIATA DI SECONDI DALLA FINE (IL CONTATTO C’E’ MA LAUTARO ACCENTUA LA CADUTA) – PER LUKAKU 9 RETI IN 11 PARTITE – LE PROTESTE DEL BOLOGNA PER IL PRESUNTO FALLO SU PALACIO