5 ott 2022 19:36

TE LA DO IO LA LEZIONE! - A BARI, UN PROFESSORE È STATO AGGREDITO IN CLASSE DA DUE PERSONE, CHE LO VOLEVANO "PUNIRE" PER UNA NOTA IN CONDOTTA MESSA POCO PRIMA AD UNA STUDENTESSA - IL DOCENTE AVEVA RIPRESO L'ALLIEVA CHE, DOPO ESSERE ARRIVATA IN RITARDO, DISTURBAVA LA LEZIONE - LA RAGAZZA GLI HA PROMESSO VENDETTA E, DOPO QUALCHE ORA, DUE PERSONE HANNO FATTO IRRUZIONE IN AULA. PRIMA LO HANNO SCHIAFFEGGIATO, POI…