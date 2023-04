11 apr 2023 08:30

TE LA DO IO LA SATIRA! - IN THAILANDIA UN 26ENNE HA PARAGONATO IL RE VAJIRALONGKORN ALLE PAPERE E PER QUESTO È STATO CONDANNATO A TRE ANNI DI CARCERE PER LESA MAESTÀ. PENA POI COMMUTATA IN DUE ANNI SENZA CONDIZIONALE – LE PAPERE DI PLASTICA SONO DIVENTATE IL SIMBOLO DEI MANIFESTANTI THAILANDESI CHE CHIEDONO PIÙ DEMOCRAZIA…