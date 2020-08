22 ago 2020 19:50

TE LO METTO IO UN FRENO - NON POTRÀ PIÙ METTERE PIEDE IN SVIZZERA UN MOTOCICLISTA ITALIANO 48ENNE SORPRESO IN SELLA A UNA MOTO A FORTE VELOCITÀ - L’UOMO È STATO PIZZICATO DA UN RADAR DELLA POLIZIA A BREGANZONA, IN CANTON TICINO, MENTRE SFRECCIAVA A 132 CHILOMETRI ORARI SU UNA STRADA IL CUI LIMITE ERA POSTO A 60…