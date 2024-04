E TE PAREVA CHE GLI AUTISTI DELL’ATAC NON DOVEVANO SCIOPERARE PER GODERSI IL PONTE DEL 25 APRILE? – A STUPIRE NON È L’ENNESIMA GIORNATA IN CUI I DIPENDENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO ROMANO INCROCIANO LE BRACCIA (ORAMAI UNA PRASSI), MA LE FOLLI MOTIVAZIONI DELLA PROTESTA ,CIOÈ: “L'ALLONTANAMENTO DALLA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI LINEA E LA DISAFFEZIONE AL MONDO DEI TRASPORTI”

Estratto dell’articolo di Rosario Federico per www.fanpage.it

Uno sciopero dei trasporti è stato proclamato per 4 ore nella giornata di oggi venerdì 26 aprile 2024. Sono a rischio per quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30 i mezzi pubblici, sia quelli gestiti da Atac, Cotral e Roma Tpl. Scopriamo quando è previsto lo sciopero, i mezzi coinvolti e gli orari in cui viaggiatori e viaggiatrici rischiano di imbattersi in disagi lungo il tragitto. […]

Venerdì 26 aprile trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30, proclamato dal sindacato Faisa Confail. A Roma l'agitazione interesserà i collegamenti bus e metro di Atac, Roma Tpl e Cotral, incluse quindi le linee ferroviarie Roma-Viterbo e Metromare che porta ad Ostia.

Saranno garantite le corse previste entro le ore 8:29 e dopo le ore 12.31. Il servizio non sarà garantito sull'intera rete di Atac dalle 8.30 alle 12.30. Possibili disagi previsti, dunque, anche sulla metropolitana (dove, a partire da lunedì 8 aprile il servizio sulla linea A ha subito già delle modifiche a causa dei lavori in corso per il Giubileo).

Durante lo sciopero, nelle stazioni della metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio degli ascensori, dei montascale e delle scale mobili. Restano aperti invece i parcheggi di interscambio e anche il servizio delle biglietterie non subirà interruzioni. […]

Sono queste le richieste avanzate dai dipendenti delle società in sciopero venerdì 26 aprile 2024: l'allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al "mondo" dei trasporti; le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del trasporto pubblico locale; i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro. Lo sciopero è indetto dalla Segreteria Nazionale di Faisa Confail.

