7 apr 2024 09:20

E TE’ CREDO CHE I TURCHI FUMANO TANTO, STANNO SEMPRE A TROMBA’! – LA TURCHIA SI PIAZZA AL PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA SUL “NUMERO MEDIO DI PARTNER SESSUALI PER PAESE” STILATA DAL “WORLD POPULATION REVIEW”, CON UNA MEDIA DI 14,5 AMANTI DIVERSI ALL’ANNO - "IL GIORNALE": "L’ITALIA E’ NONA AL MONDO CON 11,8, A PARI MERITO CON GLI SVEDESI, ANCHE SE LORO HANNO LE SVEDESI. PER IL RESTO I FRANCESI SONO IN BASSA CLASSIFICA E I TEDESCHI IN BASSISSIMA. SI CAPISCE FORSE PERCHÉ ABBIANO COSÌ VOGLIA DI INVADERE, FREUDIANAMENTE, ALTRI PAESI”