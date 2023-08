I TECNICI DELLA LAMBORGHINI SONO STATI CHIAMATI DAGLI INQUIRENTI PER RICOSTRUIRE L'INCIDENTE DI CASAL PALOCCO CHE È COSTATO LA VITA A MANUEL PROIETTI, 5 ANNI, DOPO CHE LA L'AUTO GUIDATA DA MATTEO DI PIETRO SI È SCONTRATA CONTRO L'AUTO DELLA MAMMA DEL PICCOLO - IL DATO DEL GPS HA RILEVATO CHE LA URUS PILOTATA DALLO YOUTUBER DEI "THEBORDERLINE" VIAGGIAVA A 124 CHILOMETRI ORARI, MA LO STRUMENTO NON È AFFIDABILE AL 100% E L'ANALISI DELLA CENTRALINA SERVIRÀ A DETERMINARE LA VELOCITÀ ESATTA...

Oggi è il giorno della verità. I consulenti della procura aiutati dagli specialisti della casa del Toro analizzeranno la centralina dell’airbag della Lamborghini Urus guidata da Matteo Di Pietro che il 14 giugno ha travolto la Smart in via di Macchia Saponara e spezzato la vita del piccolo Manuel. La centralina restituirà dei dati determinanti per stabilire eventuali responsabilità in capo a Di Pietro: la velocità d’impatto e la velocità poco prima di travolgere la ForFour. Un elemento decisivo per accertare le responsabilità del ragazzo perché sopra i 70 chilometri, in una strada con il limite a 50, verrebbe confermato l’omicidio stradale [...]

L’analisi della centralina verrà eseguita dai consulenti della procura Lucio Pinchera, della famiglia della vittima Mario Scipione e dell’indagato Francesco Di Gennaro. [...] Dopodiché bisognerà attendere almeno un mese per poter disporre dei dati ufficiali.

La dinamica dell’impatto non è tuttavia così chiara come si pensa. C’è un tema su cui si dovrà fare piena luce. Ovvero la questione della precedenza. La donna al volante della Smart avrebbe dovuto rispettare la destra?[...]

Ad oggi l’argomento principale su cui si fonda l’accusa dei magistrati è la velocità a cui sfrecciava la fuoriserie: 124 chilometri orari, si legge nelle carte dell’ordinanza cautelare che ha portato ai domiciliari Di Pietro. La tesi è che la signora non abbia visto il bolide piombarle addosso proprio in virtù della velocità folle a cui andava, in una strada stretta con un limite di 50 chilometri orari. In un simile quadro il tema della precedenza verrebbe meno, anche perché la madre del piccolo Manuel, come hanno riferito numerosi testimoni, aveva regolarmente messo la freccia per girare.

[...] Eppure, come sanno bene gli investigatori, il dato sulla velocità, i famosi 124 chilometri orari, non è una prova inoppugnabile. Il dato si rileva dal gps della supercar, che non è uno strumento affidabile al 100%. Insomma, la prova regina sull’andatura della Urus si potrà avere solo quando i consulenti della procura presenteranno ai pm la consulenza cinematica e i dati estrapolati dalla centralina dell’airbag del bolide.

