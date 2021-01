I TEDESCHI SANNO IL FATTO LORO – MENTRE NOI NON SAPPIAMO MANCO SE I VACCINI CI BASTANO PER FINE ANNO, IN GERMANIA GIÀ ORDINANO LE DOSI PER IL 2022. LO HA ANNUNCIATO IL MINISTRO DELLA SALUTE SPAHN: “SE NON AVREMO BISOGNO BENE, SE INVECE SÌ SARANNO DISPONIBILI” - MA COME FANNO? NON SARÀ MICA CHE LA TEDESCA BIONTECH, OLTRE ALLE 30MILIONI DI FIALE IN PIÙ CHE HA GIÀ CONCESSO A BERLINO, STA DANDO LORO UN’ALTRA CORSIA PREFERENZIALE?

angela merkel starnutisce

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La Germania sta ordinando vaccini per il 2022 nel caso in cui fossero necessarie dosi regolari o di richiamo per mantenere la popolazione immune dalle varianti di Covid-19. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn parlando on line con un gruppo di operatori sanitari, mentre cresce in Europa la frustrazione per la lentezza con cui procedono i programmi vaccinali.

Jens Spahn

Lo riporta il Guardian. "Ora stiamo effettivamente ordinando ulteriori vaccini per il 2022, per averne almeno alcuni a portata di mano", ha detto Spahn. "Nessuno sa se avremo bisogno di un richiamo... Con l'ampliamento delle capacità di produzione, ordineremo vaccini per precauzione.

ugur sahin di biontech

Se non ne avremo bisogno, bene, se invece sì allora saranno disponibili". Il ministro ha quindi ha difeso i progressi compiuti nell'acquisizione e nella somministrazione dei vaccini, affermando che 2,3 milioni degli 83 milioni di tedeschi hanno già ricevuto la prima dose.

angela merkel starnutisce 3