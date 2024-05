TEHERAN UNA BRUTTA ARIA IN EUROPA - PER IL MOSSAD, DIETRO A UNA SERIE DI ATTENTATI TERRORISTICI AVVENUTI NELLE AMBASCIATE ISRAELIANE IN BELGIO, SVEZIA E ALTRI PAESI, CI SAREBBE L'IRAN, CHE USA GANG LOCALI COME ESECUTORI - L'INTELLIGENCE DELLO STATO EBRAICO AVREBBE ANCHE SCOPERTO UNA TRAMA PER COLPIRE LE OLIMPIADI DI PARIGI, CHE INIZIERANNO IL 26 LUGLIO - TRA I CRIMINALI ASSOLDATI DAL REGIME CI SAREBBE RAWA MAJID, DETTO "LA VOLPE CURDA" CHE…

Estratto dell'articolo di Enrico Franceschini per “la Repubblica”

mossad - servizi segreti israele

A meno di due mesi dalle Olimpiadi di Parigi, l'Iran ha arruolato la criminalità organizzata per condurre una serie di attacchi contro obiettivi ebraici o israeliani in Europa […] Rivelazioni del Mossad affermano che dietro una serie di attentati avvenuti negli ultimi mesi ai danni delle ambasciate israeliane in Belgio, Svezia e altri Paesi ci sarebbe Teheran, che usa gang locali come esecutori.

[…] La stampa israeliana riporta che le forze di sicurezza francesi sono in stato di massima allerta per possibili atti terroristici nell'imminenza dei Giochi Olimpici che iniziano il 26 luglio a Parigi. […] Proprio ieri, infatti, si è diffusa la notizia che i servizi israeliani avrebbero scoperto una trama per colpire i Giochi francesi.

RAWA MAJID

Uno dei criminali assoldati dall'Iran sarebbe Rawa Majid, detto "la volpe curda", capo di una banda chiamata Foxtrot che opera da tempo in Svezia. Dopo il ritrovamento di un ordigno all'interno dell'ambasciata israeliana di Stoccolma, un'inchiesta aperta dal Mossad insieme alle forze antiterrorismo svedesi ha indicato nel criminale di origine curda il responsabile dell'attentato, sventato in tempo dalle autorità che hanno trovato la bomba e l'hanno fatta distruggere, scrivono Haaretz e Times of Israel.

Il gangster sarebbe stato reclutato da agenti di Teheran dopo essere fuggito in Iran dalla Turchia. In un primo tempo la polizia iraniana lo ha arrestato, per poi rilasciarlo a patto che pianificasse una serie di attacchi in tutta Europa contro obiettivi ebraici o israeliani.

RAWA MAJID

[…] Il 17 maggio la polizia svedese ha sentito degli spari a tarda notte vicino all'ambasciata israeliana di Stoccolma, ha arrestato un giovane e ha detto che l'obiettivo era la sede diplomatica. In quel caso a organizzare l'attentato sarebbe stato il gruppo criminale Rumba, guidato da Ismail Abod, rivale di Majid, anch'esso legato all'Iran. Lo scorso weekend c'è stato un attentato con una bomba contro l'ambasciata di Israele in Belgio. «Teheran gestisce diverse organizzazioni criminali in Svezia ed Europa», sostiene l'intelligence israeliana, «talvolta sfruttando per i suoi fini la rivalità fra le gang».