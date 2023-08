A TEHERAN IL REGIME SE LA CANTA E SE LA SUONA – IL CANTANTE POP IRANIANO MEHDI YARRAHI È STATO ARRESTATO A CAUSA DELLA SUA CANZONE “ROOSARITO”, CONSIDERATA “CONTRARIA ALLE NORME E ALL'ETICA DELLA COMUNITÀ ISLAMICA" – IL BRANO INVITA LE DONNE A TOGLIERSI IL VELO, OBBLIGATORIO NELLA REPUBBLICA ISLAMICA FIN DALLA SUA FONDAZIONE. E IL VIDEOCLIP DELLA CANZONE MOSTRA ALCUNI FILMATI DELLE PROTESTE ANTI GOVERNATIVE... – VIDEO

MEHDI YARRAHI

(ANSA) - Il noto cantante pop iraniano Mehdi Yarrahi è stato arrestato a causa della sua canzone, definita "illegale e immorale", 'Roosarito' ("Il tuo velo"), pubblicata nei giorni scorsi, a ridosso dell'anniversario delle proteste anti governative esplose alla fine del settembre 2022, in seguito alla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto.

Lo si apprende da una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia di Teheran, come riporta il sito della Magistratura iraniana Mizan, secondo cui la canzone è "contro le norme e l'etica della comunità islamica".

MEHDI YARRAHI - ROOSARITO

Nel brano, il cantante invita le donne a togliersi il velo, obbligatorio nella Repubblica islamica fin dalla sua fondazione. I l videoclip della canzone, che in pochi giorni ha raccolto quasi 86mila visualizzazioni su YouTube, mostra alcuni filmati delle proteste anti governative con donne che si tolgono il velo e danzano in pubblico.

All'inizio del video, l'artista dedica con un messaggio la canzone "alle nobili donne della mia patria che coraggiosamente brillano in prima linea nel movimento 'donna, vita, libertà (lo slogan delle proteste)".

Yarahi, di 41 anni, lo scorso anno aveva pubblicato una canzone intitolata 'Soroud-e zan' (l'inno delle donne) per sostenere le manifestazioni e il brano era stato ampiamente utilizzato durante le proteste dai giovani e dagli universitari che sono scesi in piazza per protestare.

