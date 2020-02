TEL AVIV DETTO – ISRAELE HA RIFIUTATO L’INGRESSO DI PASSEGGERI ITALIANI: PRIMA 19 CHE SI TROVAVANO SU UN VOLO DA BERGAMO. POI ALTRI 23 CHE ERANO GIÀ ATTERRATI ALL’AEROPORTO BEN GURION - UN UOMO TORNATO DALL’ITALIA NEI GIORNI SCORSI NEL PAESE HA CONTRATTO IL CORONAVIRUS. L’AMBASCIATORE DI ISRAELE: “LE MISURE RESTRITTIVE NON RIGUARDANO SOLO GLI ITALIANI”

CORONAVIRUS: ISRAELE RESPINGE PASSEGGERI DA ITALIA

(ANSAmed) - L'Autorità per l'immigrazione israeliana ha rifiutato, in base alle nuove disposizioni assunte oggi, l'ingresso nel paese a passeggeri in viaggio dall'Italia. Lo riferisce il sito Ynet secondo cui 25 erano su un volo da Bergamo: 19 cittadini italiani e gli altri stranieri. Tutti stanno rientrando in Italia con lo stesso volo. Gli ispettori dell'immigrazione hanno poi rifiutato l'ingresso a 23 passeggeri atterrati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv su un volo da Venezia e altri 9 su un volo da Milano. A questi vanno aggiunti altri di un volo da Roma.

CORONAVIRUS: UN INFETTO IN ISRAELE, TORNATO DA ITALIA

(ANSAmed) - Il ministero della sanità israeliano ha confermato questa mattina che un uomo ritornato dall'Italia nei giorni scorsi "ha contratto il coronavirus". Il ministero - citato dai media - non ha dato dettagli sulla persona in questione aggiungendo solo che è stata posta nell'area di quarantena dell'ospedale Sheba vicino a Tel Aviv. Il ministro degli interni Arie Deri ha annunciato che alla firma un decreto che impedisce l'ingresso in Israele a chi arrivi dall'Italia.

CORONAVIRUS: AMB. ISRAELE, RESTRIZIONI NON SOLO PER ITALIANI

(ANSA) - L'ambasciata di Israele in Italia precisa che "le misure restrittive circa l'ingresso di cittadini stranieri in Israele, legate all'emergenza Coronavirus, non riguardano i soli cittadini italiani, ma indistintamente qualsiasi cittadino straniero, senza distinzione di nazionalità - esclusi cittadini e residenti israeliani -, che provenga o abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni in Italia, così come in altri paesi già precedentemente coinvolti da simile provvedimento (Cina, Macao, Singapore, Hong Kong, Thailandia, Giappone e Nord Corea)".

