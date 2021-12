16 dic 2021 19:10

NELLA TELA DI ZENDAYA – LA BOMBASTICA ATTRICE HA RUBATO LA SCENA AL FIDANZATO TOM HOLLAND ALLA PREMIERE DI “SPIDER MAN: NO WAY HOME” A LOS ANGELES, CON UN ABITO RAGNATELA FIRMATO VALENTINO: IL VESTITO, DISEGNATO SU MISURA DA PIERPAOLO PICCIOLI, HA FATTO LA FELICITÀ DEI PIPPAROLI PER IL MEGA SPACCO CHE METTEVA IN MOSTRA LA COSCIA E LA PROFONDA SCOLLATURA CHE LASCIAVA INTRAVEDERE LE ZINNE – AD ARRICCHIRE L’OUTFIT ANCHE UNA MASCHERA CHE… - VIDEO