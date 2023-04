26 apr 2023 17:12

UNA TELEFONATA TI ALLUNGA LA VITA – A PORDENONE UN UOMO DI 39 ANNI DI ORIGINE ERITREA È RIUSCITO A FAR PARTORIRE IN CASA LA MOGLIE SEGUENDO LE INDICAZIONI DEI MEDICI AL TELEFONO. INSIEME A LUI C’ERANO ANCHE I VICINI DI CASA CHE LO AIUTAVANO A CAPIRE L’ITALIANO – IL RACCONTO: “ERANO LE 5 QUANDO MIA MOGLIE MI HA DETTO CHE NON STAVA BENE. L'INFERMIERA MI HA SPIEGATO QUELLO CHE DOVEVO FARE PER FARE USCIRE LA BAMBINA E POI…”