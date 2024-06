20 giu 2024 09:12

TRA TELEFONI E PISTOLE, I RAGAZZI AMERICANI SO' MESSI MALE - IL DISTRETTO SCOLASTICO DI LOS ANGELES VIETA GLI SMARTPHONE A SCUOLA A PARTIRE DAL 2025 - AGLI ALUNNI SARÀ VIETATO USARE IL PROPRIO DISPOSITIVO NON SOLO IN CLASSE, MA ANCHE DURANTE LA RICREAZIONE E LA PAUSA PRANZO. LA DECISIONE DEL DISTRETTO HA SUSCITATO DEI DUBBI CONSIDERATO L'ELEVATO NUMERO DI SPARATORIE NELLE SCUOLE AMERICANE: SENZA CELLULARE NON POTREBBERO DARE L'ALLARME IN CASO DI SPARATORIE…