21 ago 2023 08:54

TELEFONO AL VOLANTE, PERICOLO COSTANTE - IL VIDEO DEL TERRIBILE INCIDENTE SULLA STATALE CASSIA BIS, CAUSATO DA UN'AUTO CONTROMANO – È SUCCESSO IL 18 AGOSTO: IL CONDUCENTE PARLAVA AL TELEFONO E NON SI È ACCORTO DI ANDARE NEL SENSO SBAGLIATO. PRIMA HA URTATO UN VEICOLO, POI, DOPO IL TESTACODA, HA COLPITO ALTRE DUE MACCHINE. CINQUE PERSONE SONO RIMASTE FERITE, UNA È GRAVE – COINVOLTO ANCHE L’EX RUGBISTA ANDREA LO CICERO, CHE TRANSITAVA IN MOTO: “SIAMO VIVI PER MIRACOLO. FOLLIA TOTALE”