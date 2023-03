9 mar 2023 08:27

TEMEVAMO CHE LA CINA POTESSE DARE ARMI ALLA RUSSIA: STA AVVENENDO IL CONTRARIO - SECONDO IL PENTAGONO, PUTIN FORNISCE URANIO ARRICCHITO A XI JINPING - IL SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA DEGLI STATI UNITI, JOHN PLUMB: "SIAMO MOLTO PREOCCUPATI PER LA COOPERAZIONE TRA MOSCA E PECHINO IN QUESTO AMBITO. LA CINA È IMPEGNATA IN UNA RAPIDA ESPANSIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE SUE CAPACITÀ NUCLEARI"