UNA TEMPESTA IN UN BICCHIER D’ACQUA – IL MARCHIO “EVIAN” È FINITO NEL MIRINO DELL’“ISLAMOSFERA” PER IL POST: “RITWITTATE SE OGGI AVETE GIÀ BEVUTO UN LITRO D' ACQUA”. IL MESSAGGIO, APPARENTEMENTE INNOCUO, È STATO PUBBLICATO SU TWITTER IL PRIMO GIORNO DI RAMADAN FACENDO INCAZZARE MOLTI MUSULMANI CHE HANNO ADDITATO L’AZIENDA COME “ISLAMOFOBA” E “RAZZISTA” – UN’ESAGERAZIONE RESA ANCORA PIÙ ASSURDA DALLE SCUSE DELLA “EVIAN”…

Bonsoir, ici la team Evian, désolée pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation!

??? — evian France (@evianFrance) April 13, 2021

Matteo Ghisalberti per "la Verità"

ramadan 4

L' inizio del ramadan ha scatenato in Francia una tempesta in un bicchier d' acqua, quella della marca Evian. I produttori delle celebri bottiglie che rappresentano uno dei simboli del made in France sono stati costretti a scusarsi dopo un tweet che non è andato giù all'«islamosfera» che imperversa Oltralpe sui social network.

Martedì pomeriggio, sull' account Twitter @evianFrance, è stato pubblicato questo messaggio: «ritwittate se oggi avete già bevuto un litro d' acqua!». Voler trovare in questo breve testo un contenuto islamofobo era un' impresa praticamente impossibile, eppure una parte degli utenti musulmani del social dell' uccellino si è sentita offesa. Il motivo? Martedì era il primo giorno del ramadan, il mese sacro dell' islam, durante il quale i musulmani non mangiano né bevono dall' alba fino a dopo il tramonto del sole.

acqua evian 7

Non appena il messaggio ha iniziato ad essere ritwittato, in molti hanno accusato Evian di essere «razzista». Vari utenti, verosimilmente di fede islamica, hanno twittato messaggi inequivocabili: «perché proprio oggi? È pretestuoso» ha scritto uno. Un altro ha reagito invece dicendo: «Ecco perché non compro la vostra acqua puzzolente». C' è chi invece ha affermato con un tono velatamente minaccioso: «Oggi in Francia siamo milioni a digiunare, o no?». Un altro utente ha invece scritto: «state esagerando, è il ramadan».

ramadan 3

Oltre ai testi sono stati pubblicati vari tweet accompagnati dalle fotografie di due personalità francesi accusate - dalla sinistra e dalla galassia islamo-gauchista - di essere islamofobe se non addirittura fasciste. I due sono il giornalista e polemista Eric Zemmour e Jean Messiha, ex membro del Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen. Va detto che il primo è di religione ebraica, il secondo è invece un cristiano ortodosso nato in Egitto e cresciuto in Francia, Paese del quale ha anche ottenuto la cittadinanza. Insomma, entrambi fanno parte di minoranze ma non piacciono al mondo dei giornaloni francesi e ai radical-chic della sinistra d' Oltralpe. Così essere associati a Zemmour e Messiha, significa finire su una lista di proscrizione.

tweet di evian

Di fronte al polverone alzato dal primo tweet, i responsabili del community management di Evian hanno pensato di dover rimediare allo scivolone.

Così, qualche ora dopo, è apparso un nuovo messaggio su Twitter, nel quale si leggeva: «Buonasera, siamo il team Evian, siamo desolati per il tweet maldestro che non è un invito ad alcuna provocazione!». Dopo queste scuse non richieste, varie personalità della cultura e del giornalismo d' Oltralpe hanno sottolineato, più o meno ironicamente, l' assurdità della situazione.

acqua evian 6

Tra questi, il filosofo Raphaël Einthoven che, va detto per capire meglio il suo messaggio, è di confessione ebraica. «Farò causa alla prima marca che mi parla di cibo nel giorno del kippur» ha twittato il filosofo. È stata più dura invece la giornalista di Le Figaro, Eugénie Bastié che ha postato questo messaggio «Evian si scusa per aver invitato a bere dell' acqua nel primo giorno del ramadan.

ramadan 1

Non si capisce cosa sia più desolante: le persone offese dopo il tweet iniziale o questa pietosa messa a punto che è un cedimento davanti al vortice vittimistico». La deputata europea Nadine Morano - appartenente al partito di destra Les Républicains - ha reagito ricordando che «al tramonto i musulmani bevono acqua durante il ramadan. Presentare delle scuse come fa Evian rappresenta una sottomissione inaccettabile nei confronti degli islamisti» e poi ha concluso con un' esortazione: «Non pensate solo ai soldi, pensate al vostro onore».

acqua evian 3

La burrasca su Evian sembra essere passata ma non è da escludere che altre marche, d' ora in poi, faranno molta attenzione onde evitare di essere potenzialmente fraintese dai musulmani più ortodossi. La trama del libro Sottomissione di Michel Houellebecq sembra che stia trasformandosi in realtà al di là delle Alpi.

acqua evian 2 acqua evian 1 ramadan 2 acqua evian 4 acqua evian 5