Estratto dell'articolo di Giulia Torlone per “la Repubblica”

RAGAZZA RICOPERTA DI CIOCCOLATA E SERVITA AL BUFFET DI Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci

Se non fosse per il clamore suscitato nelle ultime ore, probabilmente la ragazza servita al buffet per dolci ricoperta di cioccolato la vedremmo ancora a tavola. A Golfo Aranci il direttore del resort al centro dello scandalo estivo è nella hall dalla mattina presto.

[…] Un signore catanese, trolley ancora in mano, ride intercettando il capo della struttura: «Mi aspetto la ragazza di cioccolato, diretto’!». Tra una battuta e un sorriso stiracchiato, è inevitabile che gli ultimi giorni qui al Voi Colonna Village siano fuori dall’ordinario.

«Siamo stati al centro di una tempesta mediatica che non mi ha fatto dormire per due notti», racconta il manager, protagonista dell’affaire che ha oltrepassato i confini nazionali. Pur dovendo nascondere il suo nome, l’azienda l’ha obbligato all’anonimato, ha voglia di raccontare la sua versione.

«Ho letto tante ricostruzioni in giro, ma la realtà è che l’idea è venuta il giorno prima della festa al nostro chef pasticcere. Ho acconsentito, perché regalare agli ospiti un tableau vivant, un’opera d’arte, mi è sembrata una buona trovata. Il nostro intento era quello di rappresentare la bellezza della donna senza sessualizzarla», spiega. […]

Per il responsabile dell’hotel, bisogna contestualizzare: «Ciò che è stato pubblicato sui social sono solo tre centimetri rispetto ai sessanta metri di tavolo imbandito intorno alla piscina». Mostra la foto originale e quello che sembrava cioccolato, in realtà è spray alimentare dorato. «Ci hanno accusato di averle spalmato addosso il fondente, ma nessuno ha mai toccato il corpo della ragazza. Volevamo solamente ricreare una sirena che dorme, come fosse una statua d’oro». […]

Se la responsabilità di ogni decisione è del direttore, al centro però c’è la ragazza. Lei non vuole farsi riconoscere, ma probabilmente è tra Kekko, Arianna, Nicole e il gruppo di animatori che, prima di pranzo, è sulla spiaggia a intrattenere gli ospiti del resort con i balli di gruppo.

La sua versione però l’ha consegnata al direttore: «Quando il capo animatore ha chiesto al nostro gruppo chi fosse disposta a farlo, ho alzato io la mano. L’idea mi piaceva, sono abituata a fare esibizioni, ed è su questa linea che ho inteso la performance. Certamente, però, dopo quello che è successo non lo rifarei», ammette l’animatrice.

Della stessa idea è il direttore. Secondo lui su 700 ospiti il manager Federico Mazzieri e sua figlia sono i soli a non aver gradito. «Se una ragazzina di 14 anni viene ferita da qualcosa di cui io sono responsabile, non posso che sentirmi molto dispiaciuto, anche se tutti hanno preso l’iniziativa in maniera positiva» continua.

E poi attacca: «Non è vero, come scrive Mazzieri su Linkedin, che si è lamentato la sera stessa: ha aspettato la mattina dopo e soprattutto smentisco che io mi sia sottratto». Sotto gli ombrelloni, una coppia di nuovi ospiti dell’hotel ammette che «la trovata sia stata di cattivo gusto, da evitare».

Una signora sulla cinquantina, invece, dice di non essersi sentita offesa dalla trovata di far sdraiare una ragazza in bikini sul tavolo dei dessert. «Ho sentito del clamore suscitato dalla festa di Ferragosto solo dalla stampa e dal tg, io che ero presente non mi ero neanche accorta della cosa», racconta un’ospite che sta per ripartire dopo due settimane nel resort. […]

