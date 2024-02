13 feb 2024 14:08

IL TEMPISMO DI HARRY E MEGHAN: CON LA FAMIGLIA REALE AZZOPPATA, SGANCIANO UN’ALTRA BOMBA – I DUE HANNO CREATO IL SITO "SUSSEX.COM" USANDO STEMMA E TITOLI REALI PER IL LORO BUSINESS: ERANO GIÀ STATI BLOCCATI DALLA REGINA ELISABETTA II CHE NON AMMETTEVA CHE I TITOLI VENISSERO USATI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI. MA ORA CHE LEI NON C'E' PIU' E CARLO STA MALE, LORO NE HANNO APPROFITTATO PER LANCIARE IL SITO – MEGHAN E HARRY SI SONO DIFESI DICENDO CHE…