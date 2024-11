IL TEMPISMO È TUTTO NELLA VITA – IL 25ENNE INDIANO ROHITASH KUMAR, DICHIARATO MORTO DAI MEDICI, SI È RISVEGLIATO UN ATTIMO PRIMA DELLA SUA CREMAZIONE. IL GIOVANE È MORTO, VERAMENTE, 12 ORE DOPO - DOPO IL SUO PRESUNTO DECESSO, IL CORPO DEL RAGAZZO, ORFANO SORDOMUTO, È STATO MESSO IN UN FRIGORIFERO PER ALCUNE ORE MA, ALL'IMPROVVISO, SI È RISVEGLIATO - IL 25ENNE ERA STATO RICOVERATO IN SEGUITO A UN ATTACCO EPILETTICO...

È una storia che ha dell'incredibile quella accaduta in India a un ragazzo di 25 anni del Rajasthan in India, dichiarato morto dai medici, si è invece svegliato pochi minuti prima della cremazione, morendo poi, veramente, dodici ore dopo in ospedale.

Rohitash Kumar, questo il nome del ragazzo, era un orfano sordomuto ospitato nel rifugio Maa Sewa Sansthan a Bagad, nel distretto di Jhunjhunu. Giovedì pomeriggio si era sentito male dopo aver avuto un attacco epilettico. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Bhagwan Das Khetan (BDK), il più grande ospedale governativo del distretto, l'uomo non ha ripreso conoscenza e i medici che lo hanno visitato lo hanno così dichiarato morto mandando il suo corpo direttamente all'obitorio senza prima far eseguire l'autopsia.

Il ragazzo apparentemente morto è stato quindi chiuso per due ore in una cella frigorifera. Mentre erano in corso i preparativi per il rito funebre che consisteva nella cremazione dell'uomo, questo ha cominciato a muoversi e a dare nuovamente segni di vita. […]

Il caso ha suscitato grande indignazione in tutto il Paese e in molti sono scesi in piazza per manifestare contro la situazione sanitaria. […]