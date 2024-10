7 ott 2024 18:18

È TEMPO DI GUERRA, RICICCIA IL “MERCANTE DI MORTE” – IL TRAFFICANTE DI ARMI RUSSO, VIKTOR BOUT, È TORNATO IN ATTIVITÀ E STA CERCANDO DI MEDIARE LE VENDITA DI ARMAMENTI AGLI HOUTHI – DA QUANDO È STATO RILASCIATO DAGLI AMERICANI DUE ANNI FA, IN UNO SCAMBIO CON LA CESTISTA BRITTNEY GRINER CHE ERA DETENUTA DA MOSCA, BOUT È ENTRATO A FAR PARTE DI UN PARTITO DI ESTREMA DESTRA E HA CONQUISTATO UN SEGGIO IN UN'ASSEMBLEA LOCALE…