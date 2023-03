IL TEMPO DELLE SEGHE - L'ESPOSIZIONE ALLA PORNOGRAFIA STA FACENDO DEI DANNI ENORMI AGLI ADOLESCENTI, SIA DAL PUNTO DI VISTA DELL'INTIMITÀ CHE DA QUELLO DELLA SALUTE MENTALE - NONOSTANTE IL PROBLEMA, LE SCUOLE ITALIANE SONO ANCORA MOLTO INDIETRO CON L'EDUCAZIONE SESSUALE - E ALLORA PERCHÉ NON CHIEDERE A UNO CHE SE NE INTENDE VERAMENTE, COME ROCCO SIFFREDI? "RICEVO ALMENO DUE INVITI AL MESE, MA POI NON SE NE FA NULLA PERCHÉ QUALCHE PROF O I GENITORI SI OPPONGONO. AGLI STUDENTI SPIEGHEREI CHE..."

Estratto dell'articolo di Elvira Serra per il “Corriere della Sera”

Il porno fa male agli adolescenti. E fa male principalmente perché induce un’ansia da prestazione immotivata e pericolosa. […] credete a Rocco Siffredi, che in materia è piuttosto esperto. Ci siamo trovati qualche giorno fa sullo stesso treno da Ancona a Milano. Era orgoglioso ed emozionato per la serie tv sulla sua vita che ha come protagonista Alessandro Borghi.

[…] Abbiamo parlato del suo lavoro, di come è cambiato da quando c’è la piattaforma online Onlyfans (lui dice che lì non c’è alcun controllo, che stanno ritornando malattie sparite da tempo come la sifilide, che nel mondo cinematografico di settore gli accertamenti sanitari sono severissimi […]).

Gli ho chiesto se va mai nelle scuole. Ha risposto che riceve almeno due inviti al mese, ma poi non se ne fa nulla perché qualche prof o i genitori si oppongono. […] Che cosa direbbe lui agli studenti?, gli ho domandato. Li provocherei, ha ammesso, chiederei chi di loro vuole fare questo mestiere e, soprattutto, spiegherei che oggi quello che si vede è una finzione, che quelle prestazioni non sono reali, che gli attori si fanno «aiutare» prima di andare sul set. Ha fatto un esempio, che mi è sembrato divertente: se un ragazzino guarda un film sull’Uomo ragno o su Superman, dopo non si convince di poter volare. Lo stesso vale per questi amanti da competizione, modelli lontanissimi dalla vita reale.

Lui li ha definiti «Supereroi del c...»: un po’ estremo, ma efficace. Di educazione sessuale nelle scuole si parla, inutilmente, dal 1975. […] Forse una via di mezzo si può trovare. Magari facendoglielo incontrare, Rocco Siffredi, agli studenti.

