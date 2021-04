14 apr 2021 13:30

TENETE IL CIOCCOLATO IN FRIGO? E ALLORA NON AVETE CAPITO UNA MAZZA - LO DICE LO CHEF STELLATO ALAIN DUCASSE, SPIEGANDO CHE DOVREBBE ESSERE CONSERVATO IN UN LUOGO SECCO A UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA I 15 E I 18 GRADI: L'IDEALE SAREBBE POI MANGIARSELO A 20 GRADI - SE FA TROPPO FREDDO, L’ACQUA SI CONDENSA E IL CIOCCOLATO DIVENTA BIANCO: NON INFLUISCE TANTO SUL SAPORE IN SÉ, QUANTO...