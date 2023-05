TENSIONE ALLE STELLE IN KOSOVO - DECINE DI SERBI SI SONO SCONTRATI NEL NORD DEL KOSOVO CON I MILITARI DELLA KFOR, LA FORZA DI PACE DELLA NATO, MENTRE CERCAVANO DI PRENDERE IL CONTROLLO DEGLI UFFICI DI ZVECAN, UNO DEI COMUNI IN CUI I SINDACI DI ETNIA ALBANESE SI SONO INSEDIATI LA SCORSA SETTIMANA – NEI TAFFERUGLI 41 MILITARI SONO RIMASTI FERITI, 11 SONO ITALIANI. TRE DI LORO SAREBBERO IN GRAVI CONDIZIONI E…

Da www.ansa.it

scontri in kosovo 5

41 militari della Kfor, tra cui 11 italiani, sono rimasti feriti nei gravi scontri fra truppe Nato e dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del Kosovo.

Degli 11 feriti italiani, tre sono gravi ma non in pericolo di vita: avrebbero riportato ustioni e fratture.

Lo apprende l'ANSA da fonti informate.

scontri in kosovo 4

La Kfor era intervenute oggi a Zvecan per disperdere i dimostranti serbi che da stamane manifestano davanti alla sede del Municipio locale per protestare contro l'insediamento del nuovo sindaco di etnia albanese. I militari hanno fatto uso di granate stordenti, mentre i dimostranti hanno lanciato sassi, bottiglie e altri oggetti contro le truppe Nato.

scontri in kosovo 3

Zvecan è uno dei quattro maggiori Comuni del nord del Kosovo a maggioranza serba alla cui guida sono stati eletti il 23 aprile scorso nuovi sindaci di etnia albanese a causa del boicottaggio elettorale dei serbi. Proteste analoghe sono in corso anche a Zubin Potok e Leposavic.

"Voglio esprimere solidarietà ai militari della missione Kfor rimasti feriti in Kosovo durante gli scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara. Tra di loro 11 italiani, di cui tre in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I militari italiani continuano ad impegnarsi per la pace". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter.

scontri in kosovo 2 scontri in kosovo 1 scontri in kosovo 6