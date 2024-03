TENTATO FURTO CON SCAZZO – A ROMA, SU VIA TIBURTINA, DUE SOMALI DI 35 E 19 ANNI, CHE POCO PRIMA AVEVANO PROVATO A RUBARE DA UN SUPERMERCATO ALCUNE BOTTIGLIE DI VINO, HANNO PICCHIATO L'ADDETTO ALLA SICUREZZA CHE LI AVEVA SCOPERTI – MENTRE IL POVERETTO ERA A TERRA, UNA PATTUGLIA DI CARABINIERI PASSAVA DI LÌ. ECCO COME E' ANDATA A FINIRE…

Estratto dell’articolo di Federica Pozzi per "Il Messaggero"

aggressione 2

Un uomo in strada che urla, un altro in terra, sopra di lui due persone lo stanno picchiando con calci e pugni. È questa la scena che si è presentata agli occhi degli agenti del commissariato San Lorenzo, lo scorso sabato mattina, mentre passavano sulla via Tiburtina, all'altezza del civico 97.

L'uomo che urlava, un commesso del supermercato In's, tentava di attirare l'attenzione dei poliziotti per far sì che gli aggressori, due somali di 35 e 19 anni, che poco prima avevano tentato di rubare dal locale alcune bottiglie di vino, smettessero di picchiare l'addetto alla sicurezza.

Una volta arrivati gli agenti, i due malviventi hanno inizialmente provato a dimenarsi ma sono stati identificati e arrestati, con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Si trovano ora in carcere su decisione del gip.

aggressione 3

A raccontare l'inizio dell'aggressione il commesso del supermercato: poco prima, insieme all'addetto alla sicurezza, aveva inseguito due uomini che avevano rubato un cartone contenente diverse bottiglie di vino, riuscendo a recuperare la refurtiva. Quindi i due malviventi, probabilmente infuriati con i dipendenti per avergli impedito di portare via il vino, dopo essersi armati di un'asta di plastica, sono tornati indietro e si sono avventati sull'addetto alla sicurezza, colpendolo in più parti del corpo sia con l'asta che con diversi calci e pugni, mentre il dipendente è riuscito ad evitare l'aggressione e a chiedere aiuto.

aggressione

Non erano molte le persone di passaggio in quel momento su quel tratto iniziale della via Tiburtina, alle spalle di San Lorenzo, ed essendo il punto vendita molto piccolo erano anche pochi i dipendenti all'interno che potessero fermare i due malviventi. Quando il commesso sfuggito all'aggressione ha visto avvicinarsi la pattuglia non ci ha pensato un attimo e si è subito sporto in strada a chiedere aiuto. […]

Anzi, il 40enne ha iniziato a dare i numeri e a inveire contro uno degli agenti per poi scagliarsi contro di lui. È stato quindi arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l'agente, ferito a un ginocchio, ha riportato sette giorni di prognosi.