TERMINATOR IN FABBRICA - UN'ANALISI CONDOTTA DAL “CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION” SOSTIENE CHE NEGLI STATI UNITI, NEGLI ULTIMI 15 ANNI, 41 LAVORATORI SONO STATI UCCISI SUL POSTO DI LAVORO DA ROBOT: LA MAGGIOR PARTE DI QUESTI INCIDENTI E’ AVVENUTA MENTRE LA PERSONA FACEVA MANUTENZIONE - L'ULTIMO CASO, QUELLO NELLA FABBRICA DI TESLA DI AUSTIN, DOVE UN ROBOT HA FERITO UN OPERAIO - IL CDC: “QUESTI DECESSI AUMENTERANNO NEL TEMPO"

Estratto dell’articolo di Angelo Paura per “il Messaggero”

[…] Elon Musk ha attaccato l'inchiesta di The Informant e gli articoli di altri media che parlano di un attacco da parte dei robot della fabbrica di Austin. «Davvero vergognoso da parte dei media riportare alla luce un infortunio di due anni fa dovuto a un semplice braccio robotico industriale Kuka (che si trova in tutte le fabbriche) e lasciare intendere che ora sia dovuto a Optimus», ha scritto Musk in un post X rispondendo a un utente che aveva postato un articolo del Daily Mail sulla vicenda.

braccio meccanico Kuka

In realtà il tabloid inglese ha usato nella foto dell'articolo l'immagine di un robot Optimus - un umanoide presentato da Musk come il robot che creerà un futuro di abbondanza per l'umanità - mentre l'incidente - secondo Musk - sarebbe stato causato dal braccio meccanico Kuka, usato da anni nelle fabbriche Tesla. Ma, nonostante la polemica, l'incidente apre comunque un'importante discussione sull'uso della robotica nelle aziende. I dati dicono che la sede di Austin sembra essere uno degli impianti più pericolosi per i lavoratori del settore automotive.

Nel 2022 un lavoratore dello stabilimento su 21 ha subito un infortunio, rispetto a una media di un dipendente ogni 30. L'impianto di Tesla di Fremont in California ha prestazioni peggiori, con un infortunio ogni 12 lavoratori. Un'analisi condotta dal Centers for disease control and prevention (Cdc) sostiene che negli Stati Uniti, negli ultimi 15 anni, 41 lavoratori sono stati uccisi sul posto di lavoro da robot: la maggior parte di questi incidenti mortali sono avvenuti mentre la persona stava facendo manutenzione alla macchina.

«Questi decessi probabilmente aumenteranno nel tempo a causa del crescente numero di robot industriali usati dalle aziende negli Stati Uniti e dell'introduzione nell'ambiente di lavoro di robot collaborativi e coesistenti, esoscheletri motorizzati e veicoli autonomi», conclude il Cdc.