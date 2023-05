17 mag 2023 18:17

È TERMINATOR TUTTO – BRUTTE NOTIZIE PER I FAN DELLA SAGA: ARNOLD SCHWARZENEGGER SI È ROTTO LE PALLE E HA DICHIARATO DI AVER CHIUSO CON IL RUOLO DEL CYBORG: “IL FRANCHISE NON È FINITO, MA IO SÌ. HO RICEVUTO IL MESSAGGIO FORTE E CHIARO CHE IL MONDO VUOLE ANDARE AVANTI CON UN TEMA DIVERSO. I PRIMI TRE FILM SONO STATI FANTASTICI. NEL QUARTO NON C’ERO PERCHÉ ERO GOVERNATORE. MA IL QUINTO E IL SESTO NON ERANO BEN SCRITTI E…” - VIDEO