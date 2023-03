LA PACE SI AVVI-CINA – DOPO UN INCONTRO DI 4 ORE E MEZZO CON XI JINPING, PUTIN DEVE ACCETTARE IL FATTO CHE LA RUSSIA NON ESISTE SENZA LA CINA E COMINCIA AD ABBASSARE LE PENNE: "GUARDIAMO CON INTERESSE ALLA PROPOSTA DI PECHINO PER RISOLVERE LA CRISI" – SISTEMATO LO ZAR, DOPODOMANI XI SCODELLERÀ IL NUOVO PIANO DI PACE A ZELENSKY IN VIDEO-CALL – IL NO DI BIDEN A UNA TREGUA: SAREBBE FAVOREVOLE A MOSCA…