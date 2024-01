LA TERRA TREMA ANCORA IN GIAPPONE! SALE A 50 IL BILANCIO DELLE VITTIME DEL TERREMOTO – IL SISMA, DI MAGNITUDO 7.6, È STATO DEVASTANTE: A ISHIKAWA, NELLA PREFETTURA PIÙ VICINA ALL'EPICENTRO, PIÙ DI 200 CASE SONO STATE INGHIOTTITE, OLTRE 100 EDIFICI RESIDENZIALI SONO CROLLATI – SI SCAVA ANCORA PER CERCARE SUPERSTITI SOTTO LE MACERIE – LE FAMIGLIE SENZA ELETTRICITÀ SONO OLTRE 45MILA...

Earthquakes that struck Japan on New Year’s Day have killed dozens of people and caused widespread damage across Ishikawa Prefecture ? pic.twitter.com/rQvoatNkRu — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 2, 2024

Estratto da www.lastampa.it

terremoto in giappone 6

Si aggrava il bilancio del terremoto di magnitudo 7.6 della scala Richter che ha colpito Ishikawa, in Giappone, dove sono stati confermati almeno 50 morti. Lo rende noto l'emittente Nhk citando la prefettura di Ishikawa, la zona che è stata l'epicentro del sisma, che è stato accompagnato da uno sciame sismico non ancora terminato. […]

Ishikawa, la prefettura più vicina all'epicentro dei terremoti, è stata la più colpita: nella zona, più di 200 case sono state inghiottite dal fuoco, oltre 100 edifici residenziali sono crollati e le persone sono ancora sotto le macerie di almeno 17 case crollate. Sul posto stanno lavorando soccorritori e vigili del fuoco, mentre unità delle Forze di autodifesa giapponesi sono state inviate nell'area per collaborare ai soccorsi.

terremoto in giappone 5

Il premier Kishida parla di «corsa contro il tempo» per salvare vite umane. Molti i danni, con almeno 200 edifici distrutti dagli incendi scoppiati nella città di Wajima. Circa 45.700 le famiglie senza elettricità. Oltre 155 le scosse registrate in due giorni. […]

È stato un Capodanno di paura in Giappone dove la terra è tornata a tremare per oltre un minuto, scossa da un terremoto di magnitudo 7.6, cui sono seguite altre scosse potenti, che hanno fatto scattare un'altra allerta, quella di un potente tsunami che avrebbe potuto provocare onde di oltre 5 metri, riportando alla memoria l'incubo del marzo di 13 anni fa e quello del devastante maremoto che il 26 dicembre del 2004 travolse l'Oceano Indiano.

terremoto in giappone 1

Erano le 16.10 locali quando la terra ha iniziato a scuotere violentemente la costa centro-occidentale del Paese, che è abituato a convivere da sempre con centinaia di scosse di terremoto l'anno. Ma questa volta è stato diverso e non a caso subito nella popolazione si è diffuso il panico, mentre le autorità emettevano l'allerta maremoto, facendo scattare immediatamente i piani di evacuazione. Il primo ministro Fumio Kishida ha subito esortato le persone nelle zone di pericolo, oltre 50 mila persone, a «spostarsi il prima possibile» su un terreno più elevato, mentre l'emittente televisiva Nhk faceva appelli alla gente a fuggire dalle zone costiere. […]

Aerial images reveal the extent of the destruction caused by a 7.6 magnitude earthquake that struck central Japan on Monday https://t.co/keiE0EocsV pic.twitter.com/j3mVaryFmJ — Reuters (@Reuters) January 2, 2024

terremoto in giappone 4

Le aree colpite sono state le prefetture di Toyama, Ishikawa e Niigata sul lato del Mar del Giappone dell'isola principale del Paese, Honshu. La paura si è poi diffusa ancora di più quando si è appreso che il terremoto ha provocato un incendio in un trasformatore della centrale nucleare di Shika, nella prefettura di Ishikawa. Le fiamme sono però state rapidamente estinte e non hanno causato alcuna anomalia al funzionamento dell'impianto.

terremoto in giappone 2

Il ministro della Difesa Minoru Kihara ha detto che mille militari si stanno preparando a recarsi nella regione, mentre altri 8.500 sono in attesa. Circa 20 aerei militari sono stati inviati per rilevare i danni. A Washington, il presidente americano Joe Biden è stato informato del terremoto e ha offerto al Giappone «tutta l'assistenza necessaria» per far fronte alle conseguenze. Fumio Kishida, ha fatto sapere che risultano esserci problemi anche per quanto riguarda la fornitura di acqua in diversi luoghi nella prefettura di Ishikawa e interruzioni nel servizio internet oltre a infrastrutture della viabilità danneggiate. […]

terremoto in giappone 7 terremoto in giappone 15 terremoto in giappone 5 terremoto in giappone 11 terremoto in giappone 3 terremoto in giappone 10 terremoto in giappone 2 terremoto in giappone 13 terremoto in giappone 1 terremoto in giappone 3 terremoto in giappone 12 terremoto in giappone 16 terremoto in giappone 4 terremoto in giappone 6 terremoto in giappone 17 terremoto in giappone 14