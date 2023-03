29 mar 2023 08:00

LA TERRA TREMA IN MOLISE: UNA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO, DI MAGNITUDO 4.6, È STATA REGISTRATA ALLE 23.52 DI IERI A DUE CHILOMETRI DA MONTAGANO, UN PAESE DI 1086 ABITANTI IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO - IL SISMA E' STATO AVVERTITO ANCHE IN CAMPANIA, PUGLIA, ABRUZZO E LAZIO - LA PROTEZIONE CIVILE: “DALLE PRIME VERIFICHE NON RISULTANO FERITI O DANNI” - CENTINAIA DI PERSONE IN STRADA