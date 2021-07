CHE FARANNO I GRILLINI SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA? - IL BLITZ DI MARIO DRAGHI, CHE VUOLE APPROVARE LA LEGGE ENTRO FINE LUGLIO, SPIAZZA CONTE: NONOSTANTE IL “PATTO DELLA SPIGOLA” A BIBBONA, L’AVVOCATO DI PADRE PIO NON È ANCORA LEGITTIMATO UFFICIALMENTE COME LEADER POLITICO - I GRUPPI PARLAMENTARI DEL MOVIMENTO SONO IN FIBRILLAZIONE, E L’IPOTESI ESTREMA DI FAR SALTARE IL TAVOLO SULLA GIUSTIZIA NON È DEL TUTTO ACCANTONATA...