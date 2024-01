LA TERRA TREMA! UNA SCOSSA DI TERREMOTO È STATA AVVERTITA ALLE 10.23 DI OGGI TRA CAMPANIA E BASILICATA: IL SISMA È DI MAGNITUDO 3.8 E L’EPICENTRO È STATO REGISTRATO A RICIGLIANO, IN PROVINCIA DI SALERNO – LA SCOSSA È STATA AVVERTITA DISTINTAMENTE A POTENZA E ANCHE A SALERNO E IN PROVINCIA DI NAPOLI

Estratto dell’articolo di Ida Artiaco per www.fanpage.it

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 rivista è stata avvertita oggi, domenica 28 gennaio, tra Campania e Basilicata, alle 10.23. È quanto ha reso noto l'Ingv: l'epicentro è stato registrato a Ricigliano (in provincia di Salerno ma vicinissimo anche alla provincia di Potenza), a una profondità di 8.5 chilometri.

Il sisma è stato avvertito distintamente nella città di Potenza e a Baragiano ma anche nei comuni campani al confine con la Basilicata, come Polla e Ricigliano, e fino a Salerno ai piani alti dei palazzi e nella provincia di Napoli, come emerge dai commenti degli utenti sui social. Al momento non si ha notizia di danni a cose o persone. I Comuni più vicini all'epicentro, stando ai dati riportati sul sito dell'Ingv sono: Ricigliano (SA),San Gregorio Magno (SA), Muro Lucano (PZ), Romagnano al Monte (SA), Balvano (PZ), Castelgrande (PZ), Buccino (SA) e Bella (PZ).

[…] Quella a confine tra Campania e Basilicata è un'area dove avvengono di frequente terremoti: basta osservare la mappa pubblicata sul sito dell'Ingv che indica la cosiddetta "pericolosità sismica" della zona interessata dal sisma di oggi.

"I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni – si legge sul sito dell'Ingv – Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa che non possano verificarsi". […]

