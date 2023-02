9 feb 2023 08:00

LA TERRA TREMA A SIENA! UN TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.5 SCUOTE LA CITTA' DEL PALIO: AVVERTITE SETTE SCOSSE A POCHI MINUTI DI DISTANZA, LA GENTE SCENDE IN STRADA PER LA PAURA. PIAZZA DEL CAMPO SI È RIEMPITA DI BIMBI SPAVENTATI E RAGAZZI IN PIGIAMA…