28 apr 2023 13:03

TERREMOTO IN ARRIVO A POSTE! - CI SONO 16 INDAGATI PER CORRUZIONE E TURBATIVA D’ASTA TRA ALTI DIRIGENTI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI LEGALI, DI TRE GRANDI AZIENDE ITALIANE. AVREBBERO PILOTATO GARE PUBBLICHE A SUON DI MAZZETTE – DOPO TRE ANNI DI INDAGINE DELLA GUARDIA DI FINANZA, LA PROCURA DI ROMA STA PER CHIUDERE L'INCHIESTA: L’INDAGINE NASCE DALLA DENUNCIA DEL TITOLARE DI UN’IMPRESA CHE SI ACCORGE CHE QUALCOSA NON VA IN ALCUNI APPALTI DI POSTE ITALIANE. LA SUA AZIENDA È IN REGOLA MA VIENE SISTEMATICAMENTE ESCLUSA. ALL’INIZIO, SONO SOLO SOSPETTI, POI L’UOMO SI ACCORGE CHE…