TERREMOTO A ROMA? MACCHÉ SONO I 60 MILA SCIAMANNATI CHE BALLANO AL CONCERTO DI TRAVIS SCOTT - MENTRE IL RAPPER AMERICANO CANTAVA AL CIRCO MASSIMO (SUL PALCO È SALITO ANCHE KANYE WEST) SU TWITTER MOLTI UTENTI CHIEDEVANO SE CI FOSSE STATA UNA SCOSSA DI TERREMOTO A ROMA: ERANO LE VIBRAZIONI EMESSE DAI FAN IN DELIRIO CHE SALTAVANO - CHI C'ERA: DA BEBE VIO A EMMA MARRONE PASSANDO PER I GIOCATORI DELLA ROMA - L'OROLOGIO TAMARRO AL POLSO DI NAINGGOLAN E IL PANICO ALL'INIZIO DEL CONCERTO PER LO SPRAY AL PEPERONCINO - FOTO E VIDEO!

Estratto dell'articolo di Stefania Carboni www.open.online

concerto di travis scott al circo massimo

«Qualcuno ha sentito il terremoto?», «L’ho sentito, zona Parco Scott (Ardeatino ndr)». In questi minuti diverse persone, sui social, segnalano scosse percepite nella Capitale. Principalmente in zona centro, centro Sud. Il sito dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia però non rileva nulla.

La terra è più che stabile in quel di Roma. Sui social molti stanno ipotizzando che le vibrazioni possano esser provocate dal concerto di Travis Scott, in corso in queste ore al Circo Massimo.

Possibile che un concerto possa provocare delle vibrazioni percepite come delle scosse sismiche? […] Alla terza canzone però è arrivata la sorpresa: Kanye West è salito sul palco a cantare con lui Can tell me nothing.

Da www.corrieredellosport.it

radja nainggolan con l orologio tamarro al concerto di travis scott con

Grande entusiasmo ieri sera a Roma per il concerto di Travis Scott al Circo Massimo. Il rapper statunitense ha letteralmente incantato - e fatto ballare - gli oltre 60mila spettatori presenti. All'evento, annunciato solo cinque giorni fa, hanno partecipato anche tanti vip come Gemitaiz, Tedua, Matteo Paolillo, Sick Luke ed Emma Marrone. Presenti anche Bebe Vio, Giorgia Soleri e alcuni giocatori della Roma: ecco quali.

Oltre a Paulo Dybala, hanno assistito allo spettacolo del 32enne rapper nativo di Houston anche Stephan El Shaarawy, Tammy Abraham e Bryan Cristante che hanno immortalato la serata del Circo Massimo con foto e video social. La Joya ha inoltre omaggiato Scott con la maglia n.21 dell'Argentina, alla quale si è aggiunta quella giallorossa della Roma: n.23 sul retro accompagnato da 'Utopia', ovvero il nome dell'ultimo album dell'artista americano.

